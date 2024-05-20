暢所欲玄：智者得利 不智見弊

看一間屋的風水，一定要查證此屋的過去，即前屋主的情况，如曾發生凶案，或生意失敗，大部分這類單位都充滿負能量。一個簡單測試，你到賭場，又想有小小收穫，最簡單的做法是留意場內哪個人旺就去跟少少，多少會有所得到，正如古人曾國藩所說「跟紅頂白」，好現實！曾接觸一個案例，有個單位的租客因生意好，需要增加員工，租了半年的單位不夠用，馬上要搬遷，我叫客人立即承租，她的生意大大改善。好山好水好風水，好的磁場好重要，進宅後才按情況布局。同樣道理，想找合適人士幫你，先看看其過往有多成功，不要盲目聽信廣告造勢，試問有哪位領導人或富豪因他而大有成就？現今電話騙案未能消除，就是因為騙徒深知人的弱點，謹記保持正念覺知，因果是注定的。