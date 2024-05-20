5月20日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月20日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
龔柯允跑步行善「超額」完成
歌手何家銘、鄧禮迪、周卓盈、龔柯允、鄺星宇和黎莉昨日參與慈善接力跑活動，他們都表示今次活動好有意義，跑步做運動同時還可以做善事，電台高層馬浚偉亦現身為參賽者打氣。完成賽事後，龔柯允更笑言初時以為只需跑一圈600米，怎料跑了3個圈，雖然辛苦，但完全感受到團隊精神。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240520-0520_00282_063/龔柯允跑步行善「超額」完成
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc