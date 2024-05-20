龔柯允跑步行善「超額」完成

歌手何家銘、鄧禮迪、周卓盈、龔柯允、鄺星宇和黎莉昨日參與慈善接力跑活動，他們都表示今次活動好有意義，跑步做運動同時還可以做善事，電台高層馬浚偉亦現身為參賽者打氣。完成賽事後，龔柯允更笑言初時以為只需跑一圈600米，怎料跑了3個圈，雖然辛苦，但完全感受到團隊精神。