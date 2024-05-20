中娛星動：赴法國任火炬手 恨食餃子 趙露思分甘同味 請留學生開餐
「甜寵女神」趙露思向來寵愛粉絲，日前飛抵法國巴黎時，獲大批粉絲接機，趙露思全程表現親民，既與混血男童粉絲互動，又自掏腰包請一眾留學生粉絲吃中餐，被大讚人美心善。
內地女星趙露思獲邀任巴黎奧運火炬手，並於法國熱爾省進行傳遞。其實她向來與奧運有緣，16年前於北京曾跟吉祥物拍照，10年前亦曾擔任奧林匹克之旅中國少年形象大使，如今再下一城，當然完美。擁有龐大粉絲群的她，遠在他鄉也吸引大批粉絲接機，日前飛抵巴黎時，雖然戴上口罩及Cap帽，仍輕易被粉絲認出。
其中一位由母親陪同的混血男童粉絲，向趙露思送上小禮物，她竟一眼便認出該名小粉絲，並表示：「你長高了，你中文又進步了。」及後該男孩與趙露思邊行邊唱國語歌，氹得伊人開心不已；而粉絲群中也有人因為見到趙露思而興奮流淚，她見狀即從旁安慰。之後她與一些留學生粉絲閒聊，打趣表示很想吃她們煮的餃子，更說：「留子們太可憐了，你們這兩天去吃中餐，我給你們包了啊！」沒料趙露思並非貪口爽，果然說到做到，一眾粉絲開開心心去聚餐，及後更把照片分享到社交網，並留言：「露思昨晚就給今天到場的粉絲訂好了中餐館位置，給大家看完火炬傳遞去吃飯，我們露露真的很關心漂泊在外的留子們。」
半夜起床 傳遞特訓
對於成為火炬手，趙露思受訪時表示傳遞當日於早上3時半便起床，4小時後抵達場地與火炬手集合，並接受傳遞訓練：「當時工作人員有一句話讓我很難忘，大概是說從希臘過來的聖火，這一刻只在我一個人手上，一定要把握住這份幸福感，不要給自己太多約束。」及後她再以英語受訪，被大讚發音不錯。
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