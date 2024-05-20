張馳豪騷肌引「鹹豬手」 潘靜文遭揭裙 驚呼

潘靜文

聲夢歌手張馳豪前日於演唱會上主動剝衫，展現弗爆身形，掀起全晚高潮，同場的林智樂趁機伸出「鹹豬手」摸其腹肌，但於合唱環節時，卻不慎撥起潘靜文的裙擺，令她洩春光！

聲夢學員張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）和潘靜文（Sherman）前晚在主題公園舉行《音樂出沒First Jump》演唱會，Aska唱完新歌《Dirty Rhythm》後除衫，大騷結實腹肌，引起全場尖叫。3人合唱時，Felix手舞足蹈，不小心撥起Sherman的裙襬，令她露出打底褲，她即大叫：「你想點呀！」隨後Felix又忍不住隔衫摸Aska腹肌。影大合照時，Sherman問Aska：「使唔使除衫？」Aska即笑說：「不如Felix除！」

因家用而情緒受困 騷後受訪， Felix解釋撥裙屬無心之失，Sherman即笑指：「佢喺有意圖，平時會除我條拉鏈。」至於摸Aska腹肌，Felix笑指似摸大肚婆沾旺氣的意思。Aska則表示女友因事未有來睇騷，但認為騷肌是工作一部分，女友應該不會介意。

另外，Sherman談到早前於社交網放負疑情緒受困，她指分享是為了提醒自己，不開心的事已過去，她說：「好多人留言關心我，原來咁多人愛我。（乜事唔開心？）覺得自己由25去到26歲，變咗大人要畀家用，家人冇要求，但自己覺得要負責任。」