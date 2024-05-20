佟麗婭攻「心」計踩場

內地導演賈樟柯執導、女星妻子趙濤主演的新片《風流一代》，前日在康城電影節舉行主競賽單元首映禮，偕男星周遊等行紅地氈。早前於「一種關注」單元放映的另一華語片《狗陣》，女星佟麗婭、男星彭于晏與導演管虎前來踩場，穿上露肩裙的佟麗婭高舉雙臂做出大心心手勢，夠晒Cute！