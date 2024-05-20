陳凱琳留力湊仔 陳靜嫌拍劇辛苦 開心都補唔番！

藝人陳靜由影壇跳入電視圈，在無綫新劇飾演豪門大少奶，與前輩余安安鬥戲連場！昨日她偕陳凱琳穿上瑜伽裝鬥Fit，自言拍劇雖然開心，角色又夠正能量，但由於太辛苦，所以完全沒有拍劇癮！

陳靜參演的劇集《家族榮耀之繼承者》正在熱播，飾演丘家大嫂的她，與余安安扮演的二少奶展開惡鬥。昨日她偕陳凱琳（Grace）穿上露腰瑜伽裝，在毛毛雨下出席運動同樂日，她坦言有留意觀眾反應，稍後會參與宣傳工作，大讚角色好：「因為齣劇有講女性唔可以被人恰，要企出嚟勇於作戰。（拍上癮？）又冇，因為拍劇好辛苦，之前試過拍10集，今次30集，差唔多日日都喺馬來西亞開工。雖然套劇講家族鬥爭，但劇組氣氛好好，一Cut機就好開心咁食嘢、傾偈。」

Grace亦有同感，笑言不明白當年拍劇時的強勁意志從哪裏來，現時只會將意志力留給小朋友。問到可有跟老公鄭嘉穎做運動？她指老公愛打網球，而她怕曬黑，只會在室內打波：「佢打波咁勁，費事挑戰佢，不過最近新興一種網球同乒乓波嘅混合運動，又有少少似羽毛球，我哋一齊學新運動就好公平。」她自爆當年拍拖時無懼曬黑，陪嘉穎睇網球賽，但每次都全副防曬裝備出現，故不覺是大犧牲。

划艇攀石陪放電 雖然Grace怕曬，但為了寶貝仔亦破例！日前她在社交網分享帶囝囝Rafael與Yannick到南丫島划艇、攀石的照片，囝囝在營地煎雞翼及腸仔孝敬她，其後3母子齊齊挑戰攀石，見她成功登頂後擺出勝利手勢，囝囝為她打氣之餘亦有試玩，網民大讚她「一打二」相當勁！