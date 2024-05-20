娛圈單打：合則兩利分則傷 離婚都係煲水多

「賓佬」賓艾佛力近年屢傳婚變，近日又傳出搬離愛巢，同老婆「籮霸」珍妮花露柏絲似乎就快玩完。雖云荷里活閃結閃離閒過立秋，之但係兩人認識已有四分之一個世紀，先後經歷分手和世紀復合，應該經得起考驗。

嗱，今年情人節，呢兩公婆先至公然放閃。籮霸的音樂電影舉行首映禮，賓佬手挽愛妻行紅地氈，仲喺過百鎂光燈下恩愛咀嘴。雖然好似做騷咁做，但有關音樂電影，據聞有收入二人愛情經歷，若然籮霸真係要同賓佬Say Bye，試問仲點會整啲咁嘅內容令自己眼冤？

有番咁上下資深的讀者都會知道，賓佬同籮霸情路都幾有戲劇性，二人2002年合演《愛情標錯心》撻着，愛到難捨難離，同年閃電訂婚。可惜年少氣盛，加上一舉一動受到傳媒高度關注，最終拗撬頻生，2004年宣告分手。其後二人各自結婚生仔，賓佬迎娶電影拍檔珍妮花嘉娜並誕下3名子女，直到2018年離婚。籮霸亦經歷過另一段婚姻，兜兜轉轉20年，2021年與賓佬世紀復合，翌年拉埋天窗。

講真，佢哋外形非常合襯，賓佬亦公認為荷里活才子；籮霸則係歌影天后級人物，一齊的商業價值非常巨大。合則兩利，分則俱傷，相信除非真係冇得掹，否則唔會輕言分手。

講起婚姻關係，賓佬名作《失蹤罪》可謂非常警世。佢飾演的廢柴才子老公，靠老婆家境名氣過中上流生活，偏偏老婆控制欲驚人，知道賓佬想離婚，仲實行計中計大報復，搞到賓佬求生不得、求死不能！所以呢，奉勸天下人夫，唔好輕易得罪老婆呀！