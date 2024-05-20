見面會設「限買令」 鏡粉控訴：益晒黃牛！

除了近日舉行的演唱會，MIRROR亦將於下月7至10日假九展舉行共12場《HI MIRO!見面祭》歌迷聚會。日前網上流傳12子各自Fans Club（FC）的銷情，4大「上弦」成員姜濤、Anson Lo、Edan及Ian一如所料，最早售罄每場2,788張門票；Jer、Anson Kong及Jeremy是第二批「賣爆」的成員，而最後一批是其他「下弦」成員Stanley、Alton、Frankie、Lokman及Tiger。

不過，網友發現部分成員如Jer及Anson Kong的見面祭入場人數只開賣約75%的座位，有網民指門票數量及銷情完全反映各成員的人氣。

另外，有指見面祭的開賣日如鏡粉的「受難日」，因有關方面在網上一日內推出12子的門票，一度令網絡大塞車，加上每位MIRO（官方鏡粉暱稱）只限買一張門票，令黃牛黨有機圖利。據鏡粉稱：「喺網上『撳』飛，一定唔夠黃牛黨啲超級電腦快，如果想同朋友一齊去，但又買唔到飛，就要幫襯黃牛，網上都好多人已經掟啲飛出嚟賣，每張另外要加多1,000蚊。」