英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 金融概要
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 知識新天地
11:00 （續）知識新天地
1:00 野性羅馬尼亞
1:55 超凡餐廳（Ⅱ）
3:05 清心直說
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 奇趣特工
5:00 超能學堂
5:30 尋根新世代（Ⅳ）
6:00 野性羅馬尼亞
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 潮玩天下（Ⅱ）
8:25 世界真細小
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅢ）（PG）
9:20 世界真細小
9:30 盜墓迷城2（PG）
11:00 （續）盜墓迷城2（PG）
12:05 晚間新聞
12:25 潮玩天下（Ⅱ）
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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