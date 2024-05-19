奧斯卡影后「冇料到」 愛瑪肉搏伊娃鬥Deep V 被搶「峰」頭

奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《KINDS OF KINDNESS》入圍《第77屆康城電影節》「主競賽單元」，影片於香港時間昨日凌晨在當地舉行首映禮，身穿棗紅色閃亮Deep V低胸珠片裙的愛瑪雖然打扮性感，可惜因上圍冇睇頭，即被同樣以Deep V亮相的「胸」猛「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）搶盡「峰」頭！

愛瑪與同片的幾位拍檔Jesse Plemons、威廉迪福（Willem Dafoe）、Joe Alwyn、「跨性別」女星Hunter Schafer、華裔女星周洪（Hong Chau）等一同踏上紅地氈，同場還有多位女星，包括前「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst），她專程到場支持有份主演的老公Jesse Plemons，她與愛瑪兩代「蜘蛛女」於紅地氈上難得碰頭！

李察基爾晒恩愛 除了該片眾星之外，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）亦有出席首映，今次是她27年來首次出席《康城電影節》。不過，若要數全場打扮最性感就絕對非劇集《靚太唔易做》（Desperate Housewives）的美國女星伊娃朗歌麗亞莫屬，她以白色性感大Deep V珠片裙出席首映，盡顯激凸身材，把同樣以Deep V裙上陣的愛瑪比下去！而內地小鮮肉龔俊亦有現身首映。伊娃與狄美出席完首映後即換上另一打扮出席於當地舉行的珠寶品牌晚宴。

除了愛瑪之外，另一荷里活影星李察基爾（Richard Gere）於同日亦出席入圍「主競賽單元」的新片《Oh,Canada》於當地舉行的首映禮。現年74歲的李察基爾與老婆Alejandra Silva於紅地氈上大晒恩愛，他與影星前妻Carey Lowell所生的兒子Homer James Jigme Gere亦罕有現身支持老父，Homer盡得老竇真傳生得高大威猛。而李察新片的拍檔奧瑪花曼（Uma Thurman）亦有現身。至於連日來出席多個首映禮的華語片《狗陣》3位主角彭于晏、佟麗婭與周游也有現身今次的首映，佟麗婭以白色露肩長裙現身，仙氣十足！此外，入圍「午夜展映單元」的金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）新作《The Surfer》亦同日於《康城》舉行首映，尼古拉斯撇甩老婆單獨出席。