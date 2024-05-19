暢所欲玄：生活富裕的手相

每個人都希望自己能夠發財，或希望憑藉自己的真本事，去贏得想要的生活。其實一個人能否賺大錢，能從其手相中看出端倪。以下看看賺錢有道、財運佳的手相吧！

手掌厚實：一個人手掌的厚薄，跟自身的福氣、財運可謂息息相關。手掌厚實的人通常有頭腦，踏實穩重，事業心重。如果手掌厚實加上十指指縫之間緊閉看不見縫隙，那就是錦上添花了，不僅收入豐厚，而且擅長理財，易享受財富增加帶來的好生活。

掌心下陷：掌心就是聚寶盆的盆底，掌心的深淺能看出一個人的財富積累程度。有此手相特徵的人，頭腦靈活，擅長交際，能獲取更多機會，大多有存款，也有一定的不動產。這類人不僅有實力賺取更多錢財，而且理財能力一流。

中指長：《靈樞‧經筋》上說：「手心主之筋，起於中指。」傳統手相學認為，人的中指預示一生命運，尤其表現在情感和財運上。自身實力不可忽視，同時又有較好的人際關係，貴人較多，有此手相特徵的人大多是富貴型。

太陽丘豐隆：太陽丘與財運相關，太陽丘塌陷，難以富貴吉祥；相反，太陽丘豐隆，意味着一生財運很好，日子過得非常富裕，不會為金錢而煩惱。

玄學名師黃楚淇