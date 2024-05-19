現年34歲的黃俊豪承認9月便離巢合作5年的邵氏，開心由模特兒轉型拍劇及拍電影，做到想做的事，完約後會自由身繼續演藝工作，同時會放更多時間經營他與歌手譚杏藍主理的明星寄賣限定店，該店每兩個月舉行Pop Up活動，每次活動都會將部分收益撥捐支持流浪動物機構作慈善用途。