蕭正楠賀周潤發牛一 陪跑收獎牌
蕭正楠（Edwin）、傅嘉莉（Kelly）、冼靖峰（Archie）、羅毓儀（Yuki）及莊思明等昨日齊為無綫新劇《神耆小子》出席宣傳活動，Edwin除獻唱劇集插曲《但願人長久》外，又跟Kelly及尹詩沛大玩夾爆波遊戲，場面熱鬧。
見Edwin掛住跑步的獎牌，原來早上他偕太太黃翠如、黃日華、苗僑偉及劉江等跟昨日69歲生日的周潤發跑步兼慶生，他說：「6.9K係代表發哥歲數，完成跑程，發哥就送個獎牌畀我哋，我哋就將佢跑馬拉松嘅靚相整成壁畫送番畀佢。（太太跌傷膝頭哥都照跑？）佢一路跑、一路甩痂，不過冇流血嘅。」問到周潤發大腿驚見腫塊，疑是靜脈曲張？Edwin則說現場不見對方腳部有異樣，相信只是攝影角度問題而已。
與傅嘉莉有身體碰撞
Kelly指劇中和Edwin的感情線正發展中，更劇透謂：「都係Happy Ending。」又謂將有重感情戲出街，而Edwin笑謂：「有啲身體碰撞。」還指Kelly的校服Look跟她真實年齡零違和，笑指她和真正的學生妹一同演出時，不會覺得她年紀大一截。同場的Yuki表示和Archie合唱時，因互相深情對望而令她緊張，問到兩人可有過電？Archie表示如劇中觀眾感受到他們過電，就代表演出成功。
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