合作拍劇 默契十足 有Day陪開工 Marf安心晒

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）昨日出席ViuTV新劇的開鏡拜神儀式。首次拍劇的Day以學生妹裝扮現身。而飾演其經理人的Marf坦言有熟悉的人在身邊感到安心：「一直都等緊呢個機會。」

Marf、Day以及林宣妤等昨日出席ViuTV劇集《哪一天我們會紅》的開鏡拜神儀式，首次拍劇的Day身穿藍色校服、化淡妝上陣，直言拍劇不辛苦：「因為我嘅角色比較簡單，同埋呢部劇都唔係一部好大壓力嘅劇。」而拍劇經驗相對較豐富的Marf，就指能夠與隊友一起開工感到安心：「其實一直都等緊呢個機會，因為要長時間對住，無論要拍嘢定唔使拍嘅時候，都有個熟悉嘅人喺身邊，之前就需要重新適應。」Day續指雖然劇集只開拍了短短兩星期，但大家都已經建立良好關係，並且會經常一起笑Marf，Marf解釋：「因為今次劇集都屬於喜劇，所以會有好多搞笑元素。」

林宣妤唔知「前度」選秀 而林宣妤稱這是她首次拍公司劇集，認為相對前公司無綫，這邊的拍攝氣氛會比較青春洋溢：「因為我喺舊公司拍嘅戲都比較嚴肅認真。」談到曾與她傳緋聞的丁子朗早前參加了無綫選秀真人騷《亞洲超星團》，她表示不知情，亦很久沒有和對方聯絡。