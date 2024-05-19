娛圈單打：既然死𢱑冇用 不如搵第二春

王浩信同陳自瑤（Yoyo）的婚姻狀況一向撲朔迷離。早排「Signal王」有劇出街，忽然主動提起老婆同個女，大收宣傳之效。果然套劇一播完，呢位人夫即刻冇影。反觀Yoyo絕口不提老公，只係最近播出的綜藝節目《香港婚後事》，有感而發大談婚姻觀，認為另一半變咗心，「夾硬死𢱑都冇辦法」，仲話若可重新再揀，會選擇單身。咦，似乎有弦外之音喎。

之前Yoyo在同一節目已經爆料，話呢個世界上有好多女人「專向有婦之夫」埋手，網民即刻柯南上身，研究Yoyo講緊邊個。家陣又發表咁多灰爆言論，難道自揭婚姻狀況凍過水？

講真，一個女人婚姻幸唔幸福，真係有樣睇，有愛情滋潤，有老公愛錫，去到邊都閃閃發光，好似陳豪同陳茵媺（Aimee）就係模範夫妻代表，Aimee真係去到邊笑到邊。之但係，呢幾年不但冇人見過Yoyo同老公「合體」，每被問起老公，Yoyo唔係咿咿哦哦，就係語塞，惟有講起個女同工作，先至會兩眼放光。

好彩，上天總算公平，除咗賜予Yoyo一個乖乖女，最重要係事業漸入佳境。她首次擔正的《婚後事》廣獲好評，證明絕對擔得起女一資格。觀眾緣更係不斷提升，外界都欣賞Yoyo事業湊女兩兼顧。

點講都好，Yoyo家陣先至42歲，冇理由繼續Dry落去啫，唔想點樣，可以點樣？既然老婆開到口話另一半變咗心死𢱑都冇用，王浩信係咪應該有啲表示，積極啲證明自己冇變心呢？若不，係咪應該互相放生，男女都好，趁青春快快搵過第二春？