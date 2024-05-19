楊丞琳忘詞兼走音 墊底遭淘汰

台灣歌手楊丞琳參加內地歌唱節目連環炒車，於最新一集錯漏百出，最後排名第7，慘被淘汰！

楊丞琳上周於《歌手2024》中演唱自己的名曲《帶我走》，因過於緊張而亂了氣息，名列下位圈。而節目前日播出第2集，加入台灣歌手黃宣、來自內地的杭蓋樂隊擔任踢館參賽者，而楊丞琳今次選擇獻唱林俊傑的《不為誰而作的歌》，上台前依舊難掩緊張，演唱時竟唱錯歌詞還走音，即成為網友討論的焦點，而她的頸部也出現泛紅現象，讓觀眾看了都心痛。

楊丞琳發揮再次失常，最終以第7名的總成績慘遭淘汰，她表示出道以來被貼上很多標籤：「來到這個舞台是很好的磨練，我收穫到很寶貴的經驗，也看見自己可以更加精進的地方，想跟支持自己的朋友說不要覺得遺憾。」被淘汰一事在網上掀起熱話，楊丞琳亦於昨日凌晨上載一系列《歌手2024》的宣傳照，回應此事：「一趟開心的旅程，巡演繼續跑起來～周日天津見！」

那英壓力爆煲 至於今集成績，除了楊丞琳及二手玫瑰因總成績包尾而遭淘汰之外，前3名則分別由凡席亞（Faouzia）、那英、香緹摩爾（Chanté Moore）拿下，新加入的黃宣與杭蓋樂隊也雙雙踢館成功。而節目自播出後便話題不斷，其採用直播不修音的方式競賽，讓參賽歌手倍感緊張，就連歌后那英也坦言「壓力巨大」，甚至賽前一度腿軟及情緒崩潰。