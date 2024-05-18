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IVE入選「30歲以下精英」
近年在海外大受歡迎的韓國女團IVE，今年3月首度到美國開騷，反應熱烈。美國財經雜誌《福布斯》近日公布「亞洲30位30歲以下精英榜」，IVE憑強勁影響力成功入榜。隊長安俞真對此表示大感光榮，又謂會以更好的舞台及音樂回報樂迷。至於韓團NewJeans與LE SSERAFIM去年亦曾入選該榜單。
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