晒情侶耳機盒 宋多恩曖昧「洩蜜」 Jimin緋聞再升溫

當兵中的韓團防彈少年團（BTS）成員Jimin突然登上新聞焦點，全因曾跟他爆緋聞的女星宋多恩前日突然晒出印有二人名字的情侶耳機盒，疑想翻炒緋聞，結果遭對方粉絲圍剿。

去年12月入伍的Jimin，與韓國綜藝節目《Heart Signal 2》出身的女星宋多恩，於去年10月曾傳出緋聞，當時有網民發現雙方疑戴上情侶飾物，女方又上載疑似身在男方家中的照片，惹同居疑雲，但男方事務所一直沒有回應，令雙方關係顯得撲朔迷離。

粉絲洗版式圍剿 前日宋多恩突然在社交網公開印有「DA EUN」及「ji min」的情侶耳機盒，又上載自己身穿BTS應援Tee的照片，以及在限時動態分享男子漫步海邊的短片，雖然男子臉部以花花圖案遮樣，但粉絲從過往公開的BTS影片中，認出片中男子應該是Jimin。她還上載一張黃色球體截圖，被發現跟Jimin過往拿着黃色氣球拍攝的宣傳照極為相似。

宋多恩連環貼出多個令人聯想到Jimin的貼文後又秒刪，疑想自爆與男方關係非比尋常，其社交網因而遭到BTS粉絲洗版式留言炮轟，兩人的緋聞再度傳得鬧哄哄。有人懷疑她想單方面公開戀情，但也有網民認為是女方一廂情願，沒有雙方的同框照，難以印證二人戀愛中，故狠批她想藉翻炒緋聞博關注。