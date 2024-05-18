藝人林熹瞳於2020年與圈外男友何思哲結婚，前日她突然在社交網發文：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」網民猜測她已離婚。據知，林熹瞳婚後曾在懷孕8周時流產，她大受打擊，一度走不出陰霾，更拒絕接觸外界。