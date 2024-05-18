陳嘉桓長肉 爆發少女感

模特兒出身的陳嘉桓日前被網民巧遇並大方合照，該網民在社交網分享照片，見陳嘉桓身穿粉紅色飄逸長裙示人，面色紅潤且保養得宜，相比模特兒時期的瘦削身形，如今變得圓潤迷人，加上她的手袋上掛有卡通公仔，更添青春氣息。