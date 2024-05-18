何超雲遊日 迷上平民玩意

賭王千金何超雲最近與未婚夫飛日本遊玩，她分享多張靚相，其中與未婚夫漫步上野公園，大晒和服Look，又穿着情侶波鞋食日式燒肉。他們又去主題樂園，手拖手在哥倫比亞號船上打卡。之後超雲大玩扭蛋，興奮狂騷戰利品，雖然貴為千金，但幾蚊貨色已令她滿足，非常享受平民玩意。