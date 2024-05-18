娛樂

陳嘉倩任主播 加料露香肩
藝人陳嘉倩為無綫飲食節目《美食新聞報道》任主播，毫不吝嗇大派福利，頻頻以白滑香肩示人，而且全程表現佻脫，與另一主播黃婉曼一唱一和，盡顯默契。而伍倩彤在節目中介紹日賣200件可麗餅的店舖，她得悉高峰時期要排隊近兩小時才能買到心頭好時，即面露不可置信的表情。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc