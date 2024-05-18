陳嘉倩任主播 加料露香肩

藝人陳嘉倩為無綫飲食節目《美食新聞報道》任主播，毫不吝嗇大派福利，頻頻以白滑香肩示人，而且全程表現佻脫，與另一主播黃婉曼一唱一和，盡顯默契。而伍倩彤在節目中介紹日賣200件可麗餅的店舖，她得悉高峰時期要排隊近兩小時才能買到心頭好時，即面露不可置信的表情。