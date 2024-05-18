小S驗毒終獲清白 孖Tyson Yoshi食勻全港

台灣藝人黃子佼去年身陷「#MeToo」風波，桃色醜聞愈挖愈多，繼被爆出涉嫌性侵多位未成年少女之後，早前再被揭於色情網站購買7部少女性影像，違反《兒少性剝削防制條例》。他去年曾開直播點名徐熙媛（大S）等6位藝人吸毒，事後經台北地檢署分案偵辦，大S、徐熙娣（小S）及范曉萱的頭髮、尿液均驗出史蒂諾斯（Zolpidem）等鎮定藥物成分，與3人的門診處方藥物成分相符，至於大S老公具俊曄採驗結果呈陰性，全案查無具體犯罪情事而簽結。事後大S工作室在社交網發文：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」

破戒之餘騷Body

此外，近日有內地及台灣綜藝節目來港取景拍攝，除了有天后容祖兒和Twins搭檔的《因為是朋友呀2》，還有小S主持的節目《小姐不熙娣》，當中找來香港歌手Tyson Yoshi擔任嚮導，帶領觀眾深度遊港。Tyson Yoshi帶同小S及前棒棒堂成員阿本閒逛廟街，體驗地道夜市，又到訪茶餐廳品嘗經典美食，向來嚴格控制飲食的Tyson Yoshi，為了小S連番破戒，更應對方要求，在節目中大騷健碩身形。