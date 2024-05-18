獨家訪問：驚覺離「家」如白紙 蘇韻姿脫單要求高 一味靠「藐」

藝人蘇韻姿在「30+1」的時刻離開效力8年的無綫，事緣她發現外面的世界原來很精彩，驚覺拍攝處境劇《愛．回家》以外，自己如同白紙，是時候要離開「少林寺」闖天下。感情方面，她被爆要求高，又經常「藐」仔仔。

參選港姐入行的蘇韻姿趁踏入31歲，離開效力8年的無綫，放下在處境劇《愛．回家之開心速遞》建立了6年的角色「熊心如」。她事前沒有鋪定後路，覺得要把握青春尋找新挑戰。面對事業交叉點，她找來家人商量並得到支持：「依家踏入30頭，點解唔可以有新嘗試？特別女性演藝生涯要急少少，所以趁僅餘青春、仲有心、仲有火，倒不如試試，唔好驚咁多。」她相信離巢後沒有穩定收入，會更積極接洽工作。

再出發望做奸角 有傳蘇韻姿拍攝《愛》劇時，因常遲到遭雪藏而萌生去意，她說：「離開公司唔係直接同工作安排有關。除咗《愛》冇接觸過其他拍攝，所以拍《非份之罪》同《黑色月光》講一句好簡單對白我都好驚，好似新人咁緊張，覺得唔夠全面，要接觸多啲唔同工作。」對於後期被「離家」，她表示：「我好認真對待工作，原因就要問公司。」離巢後她希望再演音樂劇及舞台劇，亦很期待有機會演奸角。

昨日她為楊詩敏（蝦頭）主持的HOY TV玄學節目擔任嘉賓，師傅贈言她放膽去做，不要想太多，她說：「感情方面師傅就話遲啲先有，話我要求高，我以為自己要求只係普通。」蝦頭笑說：「師傅話佢成日藐啲仔。」蘇韻姿笑說：「暫時未有得藐，到時藐吓先，藐吓藐吓可能又啱呢！」