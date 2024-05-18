中娛星動：歌迷表白「你像恒星一樣」 周杰倫哭了 引1.5億關注

愛耍酷的周杰倫經常面無表情，甚少對外顯露情感，不過近日他在內地舉行巡唱時，竟然被台下歌迷的告白感動，唱到流下男兒淚。相關片段被推到上熱搜，惹起1.5億網民關注。

台灣天王周杰倫最近在內地舉行巡唱，平日雲淡風輕的他，甚少對外顯露軟弱一面，豈料前日在福州開騷時，竟然唱到落淚！事緣有台下歌迷向他感性告白：「你就像恒星、像太陽一樣，永遠在這裏，我們就努力變成星星，聽着你的歌，發着光。」一字一句令他感動落淚。

當爸後變得心軟 這位歌迷最後還點唱《楓》，以此懷念被公認為籃球史上最偉大球員之一的已故NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant），令整件事更添感動位。

「周杰倫哭了」這個話題被推到上熱搜，閱讀量達1.5億，相當驚人！對於今次失守人前，口硬的周杰倫堅持自己不輕易流淚，還搞笑叫大家以後點歌不可以太感性：「福州Day 1，哥平常是不隨便流淚的，不知道是不是當了爸之後的關係，不過還是謝謝那位點歌的朋友。當年在我結婚古堡外等候的那群留學生，今天竟然被我點到，哥會繼續努力當歌迷朋友的太陽的 #以後點歌不准講感性的好嗎？」