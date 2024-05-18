方力申終於有啖好食 黃翠如派老公展廚藝 張曦雯恨做老闆娘

藝人黃翠如、方力申、張曦雯和徐榮等，昨日出席無綫新煮食節目《拍檔廚房》拜神儀式。擔任主持的方力申和翠如稱今次是認真煮食的節目，曾主持《美女廚房》的方力申感嘆相隔18年，終於有口福：「以前啲嘢係唔可以擺落口！」翠如則透露老公蕭正楠會亮相節目任嘉賓，大展廚藝炮製酸菜魚，不過就踢爆老公完全沒有練習：「佢好有信心，可能平時屋企嘅飯都係佢煮，但多數整碟頭飯。」

鍾情室內設計

至於作為節目嘉賓的張曦雯和徐榮會以廚藝一決高下，曾獲「美女廚神」封號的張曦雯笑言獲獎後下廚的次數寥寥可數，不過男友經常讚她炮製的食物好味：「我煮咩佢都話好食，就算我煮個即食麵佢都鍾意。」而近期再做老闆的徐榮透露投資了6位數與拍檔開設火鍋店，張曦雯聞言即表示對做生意感興趣，可惜工作繁忙時間不足，所以一直沒有機會，問到最想做甚麼範疇的生意？她說：「裝修公司，因為我幾鍾意室內設計，自己又識落手落腳做。」