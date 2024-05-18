馬來西亞「鋼琴女神」李元玲除了琴技了得，還擁有魔鬼身材和出眾外貌，不時在社交平台晒靚相派福利。本身是愛貓之人的她，間中也會分享與貓貓的合照，近日她在限時動態上載多張抱貓的靚相，見她身穿短身白色吊帶低胸背心晒小蠻腰，下身搭配白色牛仔短裙，凸顯其玲瓏浮凸的身材，畫面有愛又養眼。