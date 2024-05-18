MIRROR巡唱尾聲 姜濤抱恙上陣 Anson Lo素顏反擊濃妝論

Anson Lo

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）遭電台主持取笑化濃妝厚過牛郎，他疑不甘被嘲，在社交網連環出Post抒發感情，似隔空回應「濃妝論」，並公開素顏照反擊。而MIRROR前晚開騷，人氣王姜濤自爆帶病上陣，幸沒有影響演出。

MIRROR成員Anson Lo外貌經常引起談論，日前有電台節目女主持取笑他化濃妝厚過牛郎，惹來嘩然。對此，Anson Lo前日在社交網連環發文，似是隔空回應「濃妝論」。他先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》，並分別寫道︰「Don't tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」意思是忠於自己。之後他將母親多年前勉勵他的句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keeps talking」原文意思是無論他人講甚麼，都要做好自己、問心無愧，但他將「They」改成「She」，網民自然對號入座。

他又拍片晒超大化妝袋，並以英語表示：「我明天晚上會以艷麗的造型走上舞台，而我並不為此感到羞恥。是的，很合理，所以我正在做喜歡的事。負面的人往往會無緣無故地貶低他們已經討厭的人……積極的人喜歡專注於自己的成長，並不斷變得更好。根本沒人有時間去關心不喜歡的人，更別說批評別人的妝容了。說到底，那只是化妝而已。」至昨日他似乎怒氣未消，出名有禮貌的他罕有繼續發文反擊，上載多張工作照，全是素顏或淡妝樣，力證不化妝一樣見得人。

門票「炒燶」半價割售 另外，MIRROR的巡演來到最終站，一連4場澳門騷前晚開鑼，騷前有大量減價飛於網上出售，有網民以1,000元出售3張原價688元的門票，亦有人以低於原價、甚至半價出售各種價格的門票，看來銷情不理想。不過這無減粉絲熱情，組合開騷以團歌《Rocketstars》打頭陣，火速炒熱全場，之後的小組演出或個人部分，歌迷一樣火熱投入。至於原定演唱會Encore的彩蛋環節，在尾站改為團歌送驚喜，每晚不同。眼見巡演最後倒數，12子不捨之餘，也輪流出口術推高Fans情緒，尖叫聲配以全場燈海，場面震撼。

而人氣王姜濤帶病上陣，不過全晚落力跳唱，贏得全場掌聲，他於完騷後在社交網表示：「今晚聲音有點沙啞，很抱歉各位，我盡力恢復了。」不少網民送上祝福，願他早日康復。