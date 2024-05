MIRROR巡唱尾聲 姜濤抱恙上陣 Anson Lo素顏反擊濃妝論

MIRROR成員Anson Lo外貌經常引起談論,日前有電台節目女主持取笑他化濃妝厚過牛郎,惹來嘩然。對此,Anson Lo前日在社交網連環發文,似是隔空回應「濃妝論」。他先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》,並分別寫道︰「Don't tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」意思是忠於自己。之後他將母親多年前勉勵他的句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keeps talking」原文意思是無論他人講甚麼,都要做好自己、問心無愧,但他將「They」改成「She」,網民自然對號入座。