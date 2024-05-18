乘勝開拍三部曲 劍指全世界 古天樂領軍衝出城寨 康城首映拍爛手掌

影帝古天樂、林峯、劉俊謙等掛帥的新片在康城電影節舉行首映，一眾型男清一色以西裝襯黑煲呔登場，瘦身後的林峯回復帥氣，首度踏足康城大受歡迎，與粉絲連串互動更被大會全程直播，威水到爆！該片首映後獲觀眾起立歡呼10分鐘，同時電影票房於中、港兩地報捷，落實將開拍三部曲！

《第77屆康城電影節》日前開幕，吸引不少影星出席，星光熠熠。電影《九龍城寨之圍城》作為香港代表入圍「午夜展映單元」，導演鄭保瑞近日率領主演的古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑齊齊飛到當地造勢，除了現身記者會，更於香港時間昨日凌晨亮相當地首映禮。

林峯寵粉攞威 其實港片絕迹康城多年，對上一次入圍「午夜展映」的港片已是2013年電影《盲探》，故一眾型男以筆挺西裝襯黑色煲呔踏上紅地氈登場時，現場鎂光燈即閃不停，除了古天樂獲在場傳媒和粉絲集郵及簽名外，首次踏足康城的林峯亦大受歡迎，他為粉絲簽名、自拍、閒聊等連串寵粉過程，更被大會直播攝影鏡頭拍下，認真威水！雖然早前他被指脹爆兼現老態，但現場所見他已成功瘦身，簡直帥爆紅地氈。《九》片午夜展映首映後，觀眾陸續起立歡呼，結果收穫長達10分鐘的歡呼與掌聲，當中張文傑與胡子彤感動得熱淚盈眶。不過也不及古天樂搶鏡，皆因他難得打破以往酷爆形象，面向鏡頭時擺出雙拳甫士，效果意外地可愛。

對於首次踏足康城，「城寨四子」同聲表示感受至深，林峯特別感謝導演：「想不到我們一班兄弟可以一齊來到康城，可以將香港電影推廣予全世界觀眾，我們會繼續努力。」劉俊謙亦直言：「像創舉一樣，自己能夠參與，跟殿堂級（指鄭保瑞及古天樂）一起來，從沒想過可以來到這麼大的影展，好開心。」胡子彤坦言要感謝整個團隊，否則沒有機會參與大型電影節，張文傑就笑指感覺仍在發夢。

而團隊亦有出席「香港之夜」酒會，席間古天樂表示望通過該片介紹給全世界：「要認識我們以前有一個九龍城寨。」林峯說：「我們四子與古天樂有一場告別戲，在戲內他交付了一份信任，我們一直很多謝他對我們提拔、愛錫，對香港電影的支持。我們作為一分子，希望繼續為香港電影出一分力。」劉俊謙說：「我們在戲中一起對抗，其實人很少機會可以義無反顧去做一件事，所以電影內的情景令我深刻及感動。」胡子彤就難忘片中四子重逢戲份，指故事寓意要去做覺得應該做的事，等同要做好香港電影一樣。

《九》片本月初上映以來，票房不斷報捷，截至前日香港票房錄得55,187,318元，內地票房亦已突破5億元人民幣（約5.5億港元），「城寨四子」為答謝觀眾支持，昨晚於康城開直播與觀眾及粉絲一起分享喜悅，而該片原著小說作者余兒也在社交網報喜，指《九》片將開拍《九龍城寨之龍頭》及《九龍城寨之終章》三部曲，令人期待。