「雷神」基斯拖老婆放「峰」 Anya新作首映 贏8分鐘掌聲

動作片《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max:Fury Road）前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa:A Mad Max Saga）前日在《康城電影節》非競賽單元舉行首映禮，飾演年輕版「芙莉歐莎」的Anya Taylor-Joy穿上淺金色露肩長裙，性感高貴。澳洲男星「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與西班牙女星妻子Elsa Pataky恩愛行紅地氈，Elsa以黑色低胸裙亮相，中門大開。同場還有澳洲導演佐治米拿（George Miller）與澳洲女童星Alyla Browne。電影獲觀眾站立拍掌7分50秒，反應熱烈。

電影節少不了內地女星的身影，唐嫣穿上珠片裙現身，揮手微笑，明艷照人。她是首個獲大會拍攝特寫寫真的中國藝人，被網民指是「中國女藝人的驕傲」。另一邊廂，關曉彤「胸」降丹麥電影《The Girl with the Needle》主競賽單元首映禮，加料晒香肩，十分誘人！

不過女星張天愛在當地運勢不佳，一落機便丟失行李，雖然活動當日還有靚衫頂硬上，但之後數天卻苦無戰衣！她無奈地在社交網作出呼籲：「落地後發現行李箱遺失了，目前已填報丟失單，也給航空公司致電，但一直沒有回應，還未聯絡到。行李箱裏有這幾天參加活動的衣服，如果有拿錯的朋友，辛苦聯絡我。」