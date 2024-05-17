暢所欲玄：擁有青春的夢想 文曲星

現今社會，通街都是大學生。任何一位大學生，都是享受全港市民的資源，所以讀書的校園，正是青春無限的桃花源。人生十八歲，正是情竇初開之時，有廣闊的校園、寧靜的圖書館、動旺的球場、肩並肩而坐的課室。

四綠文昌星，五行屬木，配卦為巽卦，大家常常在電視機聽聞。學生讀書成績，不但是個人天分與勤奮，還需要虛無縹緲的能力，令人腦筋開發。讀書成績需要文昌星助旺，但青春的愛情夢，不是單單的文化成績，但人最應該享受校園生活。

文曲星五行屬水，配卦為坎卦。水至清則無魚，流水不腐，更可淘洗萬物，而水向下流。文曲水有下流之形態，更因淘洗而帶有混濁，所以在巒頭上的文曲星配凶星論，在北斗七星為第四顆：天權。

書云：「四一同宮，準發科名之顯。」又云：「貪花戀酒，皆因四蕩一淫。」四綠木與一白水，就是水木相生，可以發科舉，也是酒色。五行屬木吸收水質向上生長，令水不下流。校園是青春集中地，知識文化可令下流混濁之水，引領向上。不雅的淫蕩酒色，可夢想成千變萬化的羅曼蒂克。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅