《歌手2024》再添猛將 王力宏杜德偉傳加盟 聯手抗中島美嘉
內地綜藝節目《歌手2024》近日新聞多多，繼瘋傳歌手出賽費、節目組動員全國歌手自薦參賽等，前日再有爆料表示，將有3位大卡士補位歌手幫助對抗「外敵」，網上瘋傳台灣天王王力宏及杜德偉將加盟，更盛傳日本神壇級歌姬中島美嘉亦會參戰！
密斟歐美選手
網民指出4位補位歌手中，王力宏與杜德偉已確定，並已跟節目單位簽約，而外國歌手其中一位傳是中島美嘉：「已經簽約了補位，知名度和咖位很高，資歷很深，大概率可能是中島美嘉。」至於另一位外國歌手，網民稱是歐美男歌手或歐美樂團，人選包括美國同志男歌手Adam Lambert、才子歌手Charlie Puth及搖滾樂隊One Republic：「這3組歌手都在洽談價格和檔期，會有其中一個來補位。」不過消息未獲官方證實。
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