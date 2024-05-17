《歌手2024》再添猛將 王力宏杜德偉傳加盟 聯手抗中島美嘉

密斟歐美選手

網民指出4位補位歌手中，王力宏與杜德偉已確定，並已跟節目單位簽約，而外國歌手其中一位傳是中島美嘉：「已經簽約了補位，知名度和咖位很高，資歷很深，大概率可能是中島美嘉。」至於另一位外國歌手，網民稱是歐美男歌手或歐美樂團，人選包括美國同志男歌手Adam Lambert、才子歌手Charlie Puth及搖滾樂隊One Republic：「這3組歌手都在洽談價格和檔期，會有其中一個來補位。」不過消息未獲官方證實。