囡囡遺傳藝術細胞 方媛鼻大似佗仔 郭富城：網民太敏銳

天王郭富城出席活動分享育兒心得，指囡囡遺傳了他的藝術細胞，堅持學習跳舞、唱歌及畫畫。對於太太疑似懷上第三胎，他表示「順其自然」，但見到太太疲倦時會感到心痛。

郭富城昨日以環保大使身份出席活動，指平日會自備餐具，又指向來有教導兩個囡囡注重環保：「有時啲玩具玩厭咗想唔要，會教佢哋思考吓點樣可以循環再用資源，唔好浪費。」他表示囡囡遺傳了其演藝細胞，指大女升小學後功課忙，故不想她有太多課外活動：「由佢哋自己揀，但佢堅持學唱歌跳舞。」他坦言不會親自教導，因老師有專門方法，令小朋友更易進步。

心痛太太現倦容 提到太太方媛在社交網分享囡囡親手製作的母親節賀卡，有網民發現幼女將「LOVE」反轉寫，變成「鏡字」，他笑指毋須擔心：「佢係特登掉轉寫，因為佢有學畫畫，其實唔容易㗎，大人都未必寫到，就算掉轉寫都要諗好耐。」他指疫情期間經常在家畫畫及寫書法，因而培育了女兒畫畫的興趣。問到可有打算再生B？他指一向順其自然：「生兩個女都係順其自然，小朋友係上天送畀我哋嘅禮物。」

提到有網民指方媛略見水腫，加上鼻子變大，疑似佗仔，他笑指網民太敏銳，又大讚老婆在家相夫教子，在外面又有自己工作，故十分欣賞她：「反而見到佢攰，我會心痛，總之好欣賞佢。」