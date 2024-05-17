5月17日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月17日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳妍希享特級待遇 4大護法跟身
台灣女神陳妍希近日前往工作途中，被網民野生捕獲，只見現場有4位女工作人員全程跟實她，為她開路並拿着幾個手提包，享受天后級的待遇。有網民笑言向來小巧的陳妍希，就算穿上高踭鞋亦只與工作人員身高相若，不過亦有粉絲大讚她顏值在線，絲毫不像一孩之母。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240517-0517_00282_042/陳妍希享特級待遇--4大護法跟身
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc