陳妍希享特級待遇 4大護法跟身

台灣女神陳妍希近日前往工作途中，被網民野生捕獲，只見現場有4位女工作人員全程跟實她，為她開路並拿着幾個手提包，享受天后級的待遇。有網民笑言向來小巧的陳妍希，就算穿上高踭鞋亦只與工作人員身高相若，不過亦有粉絲大讚她顏值在線，絲毫不像一孩之母。