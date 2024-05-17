夜蒲有下文 林峯車震斷正 「進擊女」生擒激咀

藝人林峯前晚在劇中與馬來西亞索女林雪卉上演火辣辣「車震」戲，他被進擊女「生擒」，更因斷正而被佘詩曼怒摑及分手收場。

劇集《家族榮耀之繼承者》前晚揭開林峯與佘詩曼當年的分手之謎，事緣林峯與惹火索女夜蒲，一撻即着，繼而激吻兼車震，被阿佘斷正怒摑後分手。林峯雖然已為人夫，但拍攝激情場面也沒有忌諱，相當專業。而大露背的索女在車廂內對林峯步步進擊，又咀又擒，相當火辣。原來該美女是馬來西亞藝人林雪卉，她曾在選美比賽中獲得第二名，一雙逆天長腿相當煞食，樣子更像馮盈盈與周汶錡的混合體。

陳靜低胸點戰火 另一邊廂，陳靜與余安安上演豪門少奶大戰，陳靜以超性感Deep V晚裝登場，盡顯美好身段，相當吸睛。原來她佩戴的翡翠頸鏈貨真價實，相當名貴，她透露拍攝時有專人跟場：「現場有專人幫我哋戴同除，唔使埋位時我哋會乖乖哋坐定定，盡量唔好周圍走令到首飾有損毀。」劇中因拜金而下嫁許紹雄的她，指二人合作得相當開心，笑指對方是美食大使。