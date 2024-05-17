秘密練兵求突破 甄子丹擔正《殺神》外傳 搭路來港取景

「宇宙最強」甄子丹明年將開拍《殺神John Wick 4》外傳，銳意推動本港影業的他，成功游說電影公司以香港為外景地。而他主演的另一新片《誤判》拍攝花絮在康城電影節曝光，並登上國際電影雜誌封面。

甄子丹去年與荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作片《殺神John Wick 4》，叫好叫座，電影公司趁近日康城電影節舉行期間，宣布將以子丹飾演的失明殺手Caine為主角開拍外傳，劇情延續上集結局，講述子丹脫離「高桌會」後的故事，預計明年開鏡並拉隊來港取景。

子丹目前與太太身在外地，他聞訊後說：「參與《殺神John Wick 4》係個非凡嘅經驗，Caine係一個有可怕過去嘅出色角色，好期待可以再接演。」談到準備工夫，他只簡單說：「今次最重要係能夠超越之前嘅我，除咗練兵，仲要將所有架生裝備妥當，然後諗吓動作設計有咩新突破。」

首演檢察官文武兼備 與此同時，他與張智霖等主演的港產片《誤判》劇照花絮同樣在康城曝光，這部製作費高達3億港元的新片，根據真人真事改編，講述由快遞包裹引發的誤判冤案，開拍以來一直保持神秘，近日終啟動宣傳方案，首款國際版海報更登上國際電影雜誌封面，首度飾演檢察官的子丹，身穿法袍眼神堅定望向前方，手上帶傷緊握天秤，為正義而戰。

子丹直言接拍《誤判》全因被故事打動：「我覺得呢個故事背後有傳遞正義訊息，加上有好多驚喜嘅動作場面，對我而言係一個好好嘅挑戰。」談到扮演檢察官很有新鮮感，他笑說：「呢個角色文、武兩方面都要打動及震撼觀眾，咁樣先算最厲害！」據悉他還兼任導演一職，並預告會跟多位重量級及新生代演員鬥戲，非常期待。至於已籌拍的《葉問5》及《導火線2》，相關海報亦在康城展館攤位及雜誌陸續曝光。