Gin Lee唱完做觀眾 周殷廷通宵合照

一連兩場的演唱會前晚尾場，YT請來歌手陳凱詠（Jace）做嘉賓，他表示與Gin Lee及Jace曾於郵輪一起工作，充滿美好回憶，能遇上這兩位好友一同陪伴向前進，感覺是一份福氣。合唱期間，穿着4、5吋高踭鞋的Jace差錯腳向後跌險墮台，幸YT扶實她腰英雄救美。2人又細數當年，YT做導演、Jace做副導，因沒錢要清理滿地羽毛而掃到天光。YT連續兩晚晒胸肌和麒麟臂，他與網絡天團JFFT組成的新男團JFYT向藝人游學修挑機，笑指「試當真」和游學修都是垃圾，被隊友笑他瘋癲，他自認人格分裂。唱到《Hands Up》期間，有觀眾掟了一條卡通圖案底褲上台，他笑言：「一係掟Bra，一係掟底褲，但冇着過就冇誠意。」又向歌迷表示希望紅館見。騷後他通宵留在九展，與歌迷逐一握手及合照至昨日凌晨6時。