獨家專訪：自揭有隱形男友 容祖兒「大滿貫」拒棄賽 霸「關愛座」撐樂壇

天后容祖兒於2005年及2007年奪4台頒獎禮「大滿貫歌后」殊榮，兩度得獎紀錄至今仍未有人打破，不過已絕迹頒獎台多年的她，卻拒宣布「永不攞獎」，揚言就算被安排坐「關愛座」，也要跟張敬軒齊撐起樂壇！單身6年的她又自爆有「隱形男友」，覺得拍拖屬開心事，不妨公開。

樂壇天后容祖兒相隔3年再推出新歌《九秒九》，日前接受本報專訪時指遲遲未有新作，全因「債務纏身」兼精益求精，她說：「嗰幾年好多演唱會債，呢首歌用咗足足一年去籌備，好似係遲咗啲，但我已經用咗好大努力去錄。」她指工作從沒停歇，笑言天生辛苦命，做到手板變得粗糙。

久未做新碟宣傳的祖兒覺得再面對電台DJ及傳媒，十足朋友敍舊。提到她與樂壇頒獎禮已「絕交」多年，令外界覺得跟她「天后中的天后」地位有關，她即大呼冤枉：「我從來冇講過唔攞獎，呢啲好老土，冇去頒獎禮只係我冇歌或者唔喺香港啫！（唔關『升呢』事？）我冇『呢』分，個人好隨意，都係行感覺，如果大家覺得我值得嘅，頒獎禮『關愛座』我都可以坐。我最遺憾係嗰年《東京人壽》首歌成績咁好（此曲2021年首支5台冠軍歌兼香港樂壇首支奪得5台流行榜兩次周榜冠軍的歌曲），我都返唔到嚟，所以只要夾到期，啱感覺嘅咪當去Party囉！」談及近年的頒獎禮全由張敬軒獨撐大局，她指軒仔樂在其中，並說：「男人係要有事業心，我會幫手嘅，不過樂壇都有個新景象，我好欣賞湯令山呢啲咁有心思嘅歌手。」

MV晒影后級演技 雖然祖兒願意繼續再去頒獎禮跟大家開Party，但直言跟當年競賽心態已不同：「承受嘅壓力冇以前咁高，唔係好在意獎項係真嘅，依家有好作品係更加重要。事實上去頒獎禮唔係為自己，我只係團隊其中一個前鋒，有能力參與咪幫我嘅戰友爭取殊榮囉！」對於外界指她已沒有真正的競爭對手時，她覺得對事業要保持熱情才可走得更高更遠，並說：「一個藝人覺得冇嘢好玩就唔好再出嚟，希望自己有份好玩嘅熱情，而唔係瞇埋眼都識做啦！」

正如祖兒所說，演藝事業需要挑戰，所以她在《九秒九》MV中成就解鎖，演技獲樂迷稱讚屬影后級，她即笑說：「大家過獎，唔知點解每次有歌喺度時，個人集中能力高啲，拍MV一路係影后級演技，但一上大螢幕就差少少，如果有角色需要，我會認真再跟邵美君老師學戲。」

日對夜對怕作嘔 祖兒在樂壇成績表次次滿分，惟感情上卻交了6年白卷，她覺得跟不懂撒嬌及過於女強人感覺有關。她指現時未感應到有追求者，不過拍拖是開心事，必定會公開，又指其實已有「男友」：「其實內心住咗個男人叫阿Jack，佢OK㗎！」問到理想男友條件？屬雙子座的她自言接受能力很強：「有頭髮、幽默、專一，靚仔就見仁見智啦，任何國籍、年紀都OK，我試過一見鍾情，但發覺唔實際！對方要畀我做嘢，如果24小時對住，我會嘔㗎！」