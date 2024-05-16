「初戀情歌」打入音源榜十大 邊佑錫Sing勢拋離金秀賢

憑話題劇《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫，以劇中樂隊主音身份獻唱的OST（原聲音樂），殺入當地音源榜十強，更一度衝上第8位，排名高過不少人氣歌手，以及早前為主演劇演繹插曲的男神金秀賢！

韓星邊佑錫在《背》劇首集中，以樂隊Eclipse主音「善宰」身份登場，並在演唱會演繹組合人氣歌《陣雨》，該曲是「善宰」追憶初戀對象「任率」創作的歌曲。模特兒出身的邊佑錫雖然並非歌手，但親自錄製《陣雨》作為其中一首OST，唱功大獲好評，更因劇集而熱爆，帶挈該曲打入當地Melon音源榜Top 10！最近有多位人氣歌手組合推出新歌，但《陣雨》在《背》劇播出最新一集後，排名一度升上第8位，熱度遠超金秀賢早前為《淚之女王》獻唱的插曲《求婚》！

拍攝場景掀打卡潮 《背》劇連續兩周稱霸「最具話題韓劇」No.1，邊佑錫與飾演「任率」的金惠允分別蟬聯最具話題電視劇演員冠、亞軍，「任率」的寓所拍攝地更成為劇迷打卡熱點。邊佑錫的社交網追隨粉絲亦於一個多月內暴漲300萬，最近他頻頻獲邀亮相綜藝節目，包括《Running Man》、《劉Quiz On The Block》以及女團Girl's Day成員惠利主持的網絡節目，他更在昨晚播出的《劉》即場彈奏一曲。

至於金秀賢在《淚》劇播畢後，沉迷玩收費粉絲平台，前日瘋狂上載42張靚相，當中有很多有趣甫士。至於他的「老婆」金智媛前日則化身Pink Lady，現身新加坡的品牌活動吸金，同樣大受歡迎。