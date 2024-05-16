暢所欲玄：甚麼名字影響姻緣？

姓名在我們生活中起到的作用毋庸置疑，當一個人在愛情路上遇到不順的時候，背後原因可以很複雜，但有一點往往被人們所忽視，就是姓名。

以下看看一些影響姻緣運的名字吧！

人格跟總格中有10、17、 20、21、23等筆劃

名字中擁有這些筆劃數的人喜歡胡思亂想，在處理感情方面，總是有點患得患失，特別敏感。此外，這些人的異性緣特別好，但多數是霧水桃花，總是不容易遇到良人。

人格和總格中有13、26、33、39等筆劃

名字中擁有這些筆劃數的人富有義氣俠情，耳根子軟，且特別優秀，導致在生活中給人一種高不可攀、難以接近的感覺，或很難讓男人產生保護欲和照顧欲。就算身邊真的有異性出現，這類人往往會全心全意去幫助對方，而忽略了對方的真正意圖。

人格跟總格有14、27、30、43等筆劃

名字中擁有這些筆劃數的人大多數缺乏安全感，情感之路比較坎坷，即使發現對方並非合適配偶，仍會沉迷於這段感情之中，泥足深陷，難以自拔。

玄學名師黃楚淇