出戰《歌手》輸埋身價 楊丞琳馬國巡唱 票價近年新低

台灣女星楊丞琳一直為巡唱《LIKE A STAR》演出，而馬來西亞吉隆坡站將於7月27日舉行，卻驚見最平票價為88令吉（約145港元），對比起2019年《青春住了誰》演唱會的票價，雖然相對提高了，但今次的票價絕對是近年馬來西亞大型演唱會門票最低價的一場。

幫老公谷歌被網民踩場

而楊丞琳的老公李榮浩最近推出新歌《另一端》MV，原本楊丞琳一心為老公打氣宣傳新歌，於社交平台留言：「很恐怖的MV，很好哭……請你們細細品味。」但網民竟重提日前她於《歌手2024》打敗仗表現失準一事，不斷留言：「換歌，別管你老公了！」、「選曲多看看網上的建議」、「姐，換首歌唱吧，我還想多看你唱幾輪。」而第二期的選曲歌單流出，楊丞琳之後將挑戰演唱林俊傑的歌曲《不為誰而作的歌》，未知屆時表現會否有反高潮。