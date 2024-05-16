洪永城捧場 睇老婆親熱 鄧麗欣重返樂壇 搞音樂Project

女星鄧麗欣昨日參與戶外慈善活動，自言會做足防曬措施，免變「黑妹」！近年主攻影壇的她，預告將回歸樂壇，與張繼聰、王菀之任演唱會嘉賓，跟電影好拍檔再合作，當然得心應手。

藝人鄧麗欣（Stephy）和洪永城（Tony）昨日參與慈善步行活動，要揹起裝有5公升水的竹籃徒步行3公里，面對高溫及猛烈的紫外光，重視皮膚保養的Stephy最擔心變黑妹，所以出門前，防曬措施一定要做到足。

病愈為胡楓個唱任嘉賓 多年來主攻影壇的她，將重回歌手崗位，為前輩胡楓的演唱會擔任嘉賓獻唱，她說：「好好彩可以喺騷前趕得切病好，可以唱到歌，同埋都好開心，大家因為《飯戲攻心2》而熟悉，今次可以再同張繼聰、王菀之一齊做嘉賓，大家好似一家人咁。」她謂年初剛完成兩部電影的拍攝工作，暫未有新戲開拍，可專心投入其音樂計劃。

至於Tony的太太梁諾妍最近患乳腺炎，更投訴他「幫唔到忙」，令他大感委屈說：「我真係唔知男人有咩可以幫忙，都係交番畀專業人士處理，我諗搵通乳師去做按摩會好啲，應該唔係我按嘅。」雖然忙湊初生BB，又要照顧太太，但他百忙中仍抽空捧場睇太太演出的新劇《家族榮耀之繼承者》，尤其會留意太太和羅子溢的親熱戲，深明大義的他未見打爛醋埕謂：「我會睇吓太太對手做得好唔好，我都有同子溢講睇住我老婆，因為老婆始終係初哥。」