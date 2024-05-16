「公審」老公 用心良苦 吳若希離家半年 挽救婚姻

吳若希於無綫節目擔任嘉賓為「公審」老公解畫，不介意被指女權至上，又自爆到內地拍劇半年，令老公終於體諒到老婆的辛苦，挽救兩人的婚姻！

藝人吳若希（Jinny）為無綫節目《香港婚後事》擔任嘉賓，敢言的她自有一套想法：「我會將好多人擺喺心裏面唔敢講嘅嘢，全部講晒出嚟。」提到不時網上「公審」老公，她解釋：「好多人覺得家醜不可外揚，但我唔係，唔啱嘅嘢我講咗好多次，而你都係唔聽嘅時候，我教唔到，咁就由出面嘅人教你，我係咁嘅心態。」她笑言老公沒有投訴，皆因明白到投訴也沒用，黎諾懿說：「如果老婆將家事擺上網，我會好嬲。」對於被指女權至上，她並不介意：「幾好吖，我幫老公擋咗好多嘢，佢唔想去嗰啲局，就會話我老婆唔畀。」

Jinny指與老公瘋狂鬥嘴變成日常的相處方式，但也試過鬧到動真火，醒目老公則推出「擋箭牌」解圍，她說：「佢知道我好嬲，就會推小朋友過去啜媽咪，我見到好得意就會忍唔住啜啖先，咁就唔會再嬲。」她坦言到內地拍攝劇集《香港人在北京》半年挽救了兩人的婚姻：「嗰段時間佢發現冇咗老婆，好似人生冇咗一忽咁，自己要處理好多嘢，終於體諒到老婆嘅辛苦。」問到會否覺得自己太早婚？她笑謂其實自己一個更開心。

陳自瑤勸勿出軌毀家庭 講到「女方出軌」話題，Jinny分享真人真事指女事主為報復老公出軌，竟然搭上老公好友，後來更發現外面世界很大。陳自瑤則有感而發說：「男人又好女人又好，出軌可能只係一時衝動，就係為咗一刻嘅歡愉做錯事。無論做咩事都好，最緊要唔好為咗一時一刻嘅衝動、快樂，毀咗成個家庭，代價好大。」面對重新選擇單身或結婚的問題，陳自瑤則選擇單身。