譚輝智為開騷「爆肌」 孖粉絲熱舞

譚輝智成為首位開個人演唱會的「中二生」，昨日出席記者會的他笑言起初收到電話通知時以為打錯，亦擔心自己難以應付，希望個唱後會有屬於自己的歌曲。

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智，昨日於將軍澳出席《東港城X譚輝智FIGHT FOR YOU》記者會，宣布將於本月26日在九展舉行首個個人演唱會。現場除了過百粉絲，其太太和仔女、新鴻基地產（銷售及租貸）代理有限公司董事鍾秀蓮及「中二生」顏米羔、劉威煌等都有撐場。

視出歌為目標 輝智於演唱會海報中化身6舊腹肌的爆肌拳手，搶盡眼球，他笑言自己沒有可能有此好身材，只是剪接了古淖文的腹肌，想製造爆炸效果。輝智將於演唱會上一展舞技，而現場他就先與粉絲共舞預演一番，又連唱4曲作為開騷熱身，台下粉絲反應熱烈，不停吶喊助威。

提到他未有屬於自己的歌曲就開個唱，是否太快時，輝智謂：「我又冇咁睇，唔一定要有自己嘅歌，不過我都覺得快，唔知得唔得，所以都擔心，希望開完演唱會後會有自己嘅歌，呢個會係做歌手最大嘅成就。」