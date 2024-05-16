感激周殷廷「垂死」扶持 李幸倪爆喊：冇佢未必有今日！

Gin Lee談到YT為其音樂夢想伸出援手，不禁落淚。

周殷廷於2015年出道捱足9年，前晚終於夢想成真，踏上九展舞台舉行首個個人演唱會，他當眾感懷身世，更搞喊嘉賓李幸倪（Gin Lee），爆出2人「非一般交情」！

歌手周殷廷（Yan Ting）前晚施展渾身解數，不時露肉晒肌娛賓，令台下尖叫連連。當唱出歌曲《晨星》時，YT表示當時的自己渴望做歌手，而此曲一直激勵自己不要放棄，幸現在能圓夢開騷並擁有3,000名觀眾，他又感性指自己為音樂夢堅持了20年：「老竇、媽咪、阿哥，我希望我可以令你驕傲！」

期間YT忍不住眼濕濕哽咽，表示追夢過程中有很多戰友未能一直陪着自己，此時嘉賓Gin Lee驚喜現身，兩人合唱後女方忍不住落淚：「我自己開騷都未喊呀！」Gin Lee透露2人識於微時，自己曾在人生最低潮時跟YT傾訴，對方試過出錢出力幫她拍微電影及MV：「冇佢嘅幫助，未必可以行到今日。我要講聲對唔住，嗰段時間我狀態非常差，自己顧唔掂自己，但原來你都經歷緊低谷，我想到你有幾痛，但喺垂死最後一口氣都扶我一把！」場面感人，兩人的友誼絕非筆墨所能形容。

組男團強勢出擊 另外，YT還與嘉賓網絡天團JFFT，組成男團JFYT一同登台，YT搞怪以韓文跟歌迷打招呼，並拋出歌手Tyson Yoshi金句：「唔係我哋勁，係佢哋廢！」引來全場大笑。之後YT笑問觀眾：「我哋有冇Super Junior嘅影子？因為夠Old School！知道香港有隊男團好紅好紅，我哋要直接揪贏佢……草蜢！」而到了Encore環節時，YT與現場觀眾影大合照，最後送上《My Everything》一曲，為演唱會畫上圓滿句號。