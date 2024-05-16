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唐嫣到埗有花收
出道20年的內地花旦唐嫣首度「出戰」康城電影節，但依然與競賽環節無緣，僅以化妝品牌代言人身份亮相，有指她此行獲6個時裝品牌贊助7套高級訂製服，將以最美姿態亮相這條國際關注的紅地氈。前日她以一身休閒服飛抵尼斯機場，戴上Cap帽與黑超仍難掩星味，有Fans送上大束鮮花歡迎，而她亦全程面帶笑容。
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