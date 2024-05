去年憑韓國人氣選秀節目《BOYS PLANET》出道的限定男團ZEROBASEONE(ZB1),前日推出第3張迷你專輯《You had me at HELLO》,首日大賣逾100萬張,是首個出道後連續3張專輯破百萬銷量的韓國組合,更登上新加坡、台灣、印尼、香港、馬來西亞及泰國等22個地區的專輯榜冠軍。