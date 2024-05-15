拖完小鮮肉 與男友貌合神離 姬摩絲疑劈腿 驚爆母子戀

現年50歲的英國超模姬摩絲（Kate Moss）的私生活一直備受外界關注，過去周末她現身土耳其一間度假酒店欣賞牙買加已故「雷鬼」音樂天王Bob Marley的歌手外孫Skip表演，期間她被在場人士影到與細23歲的Skip拖手離開，因而被傳大玩「母子戀」。

據知姬摩絲睇騷時已睇得好興奮，一度衝上舞台，並要由保安人員帶落台，而Skip似乎沒有被她的瘋狂舉動嚇親，相反好受落，之後2人被影到由工作人員陪同下拖手離去。有指姬摩絲當時與同是模特兒的女性友人Rosemary Ferguson及其老公一同睇騷，現場並未有見到與她拍拖多年的貴族男友Nikolai von Bismarck，因而被傳她移情別戀。

姬摩絲與Nikolai於2015年拍拖至今，於2016年底曾經短暫分開過，但後來復合，2019年曾有傳2人計劃於短期內結婚，雙方更承諾為對方而戒蒲。2020年11月，姬摩絲被傳媒影到左手戴上神秘鑽戒，因而被傳2人秘密訂婚。

突然合體睇騷 姬摩絲疑似新戀情曝光後，她前日即與男友Nikolai合體一同出席於倫敦舉行的時尚品牌遊輪時裝騷，同場還有男友的母親Jane von Bismarck、姬摩絲的模特兒女兒Lila、英國天后Dua Lipa、韓國男團Stray Kids成員Lee Know及美國女星狄美摩亞（Demi Moore）等。雖然姬摩絲與男友同坐頭排，但2人被影到全程貌合神離，姬摩絲只顧與女兒及其他賓客吹水，完全忽略男友，今次是她與男友自今年一月以來首度一同公開亮相。