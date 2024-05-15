暢所欲玄：置業風水宜忌

樓市「撤辣」後，市場氣氛和反應正面。有意購置房子，應留意以下的風水要點，才可避免入住後無法改變的大規模改動。

過舊社區地運差：有些朋友喜歡新發展的區域，這些地區通常經過大型動土工程後才建立，在玄學上，一般要一年或以上才可以散去動土煞氣，如果煞氣未散遷入，個人運勢也較為不穩。相反，有些朋友喜歡生活配套完善的舊發展地區，雖然沒有大型的動土煞氣，但也要注意房子的歷史及地運，過於殘破的房子即使翻新裝潢，也難以改變已退的氣運，影響居住者的運勢。

注意窗外煞氣：無論高、低樓層的房子，最重要注意窗外景觀是否帶來煞氣。高樓層要留意窗外是否對着建築物的尖角、高空電纜、電塔等，甚至其他大樓的金屬或反光建材，反射進屋帶來光煞，容易令家宅不穩。選擇低樓層則應注意窗外是否看到建築工地或路燈、電線桿等的煞氣，無論哪一種不利景觀，如果遇上流年的病星飛臨，會加強煞氣影響健康運。

觀察室內格局：房型以工整及方形無缺角為最佳，有助氣流平穩流轉，健康運及財運也會平穩；相反，不規則的住所圖則會令運勢反覆不定。留意房子內有沒有過多的橫樑，長期坐臥於橫樑之下，對健康有較大衝擊。

堪輿學家麥玲玲師傅