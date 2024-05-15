娛樂

毛舜筠沽洋房 賺逾600萬

樓市撤辣措施令交投活躍，不少名人紛紛出售物業，其中影后毛舜筠近日亦趁高價售出自住樓，帳面賺逾600萬元。其賣出的洋房位於大埔康樂園第10街，實用面積1,535平方呎，樓高3層，屬3房間隔，帶有花園。據指，毛舜筠於本月初以2,420萬元售出單位，每平方呎達15,765元。
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